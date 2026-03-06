モデルの岩堀せり（48）が5日、インスタグラムを更新。夫婦ショットを公開した。「ニューヨークで突然撮ってくれた写真」とし、フォトグラファー更井真理さんのアカウントを添えて投稿。夫でロックバンドGLAYのギタリストTAKURO（54）にソファの上で寄り添うモノクロショットを公開した。この投稿に「ポスターのようです」「オノヨーコ＆ジョンレノンみたいで素敵です」「日常を切り取った感なのにかっこよ」「本当に憧れの夫婦で