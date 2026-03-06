お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎（40）が5日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・21）に出演。「コイツら終わった」と思っていた同期芸人を明かした。今回は「祝デビュー20年目!同期集結NGなしで20の質問」と題して放送され、2007年にデビューしたMCの見取り図、さらば青春の光、ジャングルポケット、ランジャタイが出演した。盛山は「覚えてんねんけど…」と切り出した。「さらばがさ、“松竹辞め