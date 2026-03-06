巨人・中川皓太投手（３２）が５日、今季初めて１軍に合流した。春季キャンプは２軍で調整を続け、この日からＧ球場で練習に参加。「自分の状態を上げることだけに集中していた。これからオープン戦で投げていくと思うので、そこで実戦感覚もどんどん上げていけたら」と思い描いた。今季初実戦は３日のＷＢＣ強化試合・オーストラリア代表戦（サンマリン宮崎）で、２４年ＭＬＢドラフト全体１位のバザナを投ゴロに封じるなど１