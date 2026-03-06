元ピンクレディーで歌手の未唯mie（67）が5日までにインスタグラムを更新。歌手で女優、元キャンディーズの伊藤蘭（71）とのショットを公開した。未唯mieは「『未唯mieの日LIVE』にステキなお客さまが、遊びに来て下さいました敬愛する、伊藤蘭さん放送作家の山田美保子さん女優の藤田朋子さんとアコーディオン奏者の桑山哲也さんご夫妻メンタル・アドバイザー並木良和さん」と自身のライブに来場した、豪華著名人らを紹介