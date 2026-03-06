「子どもたちの写真アトリエ」を開く立林さん（左）と原さん＝２月２７日、横浜市中区横浜市中区のフォトスタジオが今月下旬、不登校や発達特性のある小学生を対象にした無料の写真アトリエを開く。自身も発達障害のあるプロの写真家が、撮影から作品の展示まで“伴走”。生きづらさを感じる子どもたちに、写真を通じて「自分を肯定できる場所」を提供する。２１日に「子どもたちの写真アトリエ」を開くのは、フォトスタジオ「