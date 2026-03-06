【ラハティ（フィンランド）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは5日、フィンランドのラハティで女子個人第27戦（ヒルサイズ＝HS130メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪の個人ノーマルヒルと混合団体銅メダルの丸山希（北野建設）は123.5メートル、120.5メートルの合計270.8点で3位に入った。ニカ・プレブツ（スロベニア）が296.7点で制し、今季15勝目、通算37勝目。6戦を残して総合3連覇も決