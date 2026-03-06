中国向け新型日産ティアナ、特別カラーの新仕様「S380大師版」を発売日産が中国で販売している新型「ティアナ」に特別仕様車が登場しました。いったいどのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコいい！これが 日産「新ティアナ」です！（23枚）高級セダン「ローレル」や「セフィーロ」の後継として2003年に登場した「ティアアナ」は、日本のみならずアジア・オセアニア地域にも投入され、前輪駆動の高級セダンとして