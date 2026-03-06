3月18日の営業運転再開を目指す柏崎刈羽原発の6号機について、東京電力は3月5日の会見で「作業は大きなトラブルなく進んでいる」との認識を示しました。 3月3日、発電出力が最大の135万6000キロワットに達し、営業運転時と同じフル稼働状態に入った柏崎刈羽原発6号機。東京電力は今後、出力を維持したまま、発電機や原子炉など各設備の状態を確認し、異常がなければ3月18日に最終検査となる“総合負荷性能検査”に移ります。【柏