きのう夜、群馬県伊勢崎市の路上で70代の男性が倒れているのが見つかり病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。きのう午後9時ごろ、伊勢崎市山王町の市道で、70代の男性が路側帯に倒れているのが見つかりました。通報をうけた警察官が現場に駆けつけたところ、70代の男性が路側帯で倒れていて、右耳からは出血があったということです。男性は意識不明の状態で病院に搬送されまし