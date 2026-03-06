丸子橋周辺エリアの老朽化したトイレ＝川崎市中原区川崎市は多摩川河川敷のトイレ整備を本格化する。２０２６年から２９年までの４年間で計２８棟を整備する計画で、２６年１１月から丸子橋周辺エリアで工事に着手する見込み。多摩川河川敷で初めてとなるバリアフリートイレの設置も予定する。５日の市議会予算審査特別委員会などで明らかになった。河合征生建設緑政局長が、高橋美里氏（みらい）の質問に答えた。