巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が５日、初めて迎える伝統の一戦となる８日の阪神戦（甲子園）を心待ちにした。「大学時代もそうですし、プロになってからもライバル関係にあるチームと試合をするときは特に気持ちも深まりました。阪神戦に関しても楽しく、興奮する経験になると思います」と腕をぶした。宿命の対決には慣れている。２０〜２４年に所属していたレッドソックスと長年の因縁関係にあるのがヤンキース。同