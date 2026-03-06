NY株式5日（NY時間15:15）（日本時間05:15） ダウ平均47813.17（-926.24-1.90%） ナスダック22631.88（-175.60-0.77%） CME日経平均先物54240（大証終比：-900-1.66%） 欧州株式5日終値 英FT100 10413.94（-153.71-1.45%） 独DAX 23815.75（-389.61-1.61%） 仏CAC40 8045.80（-121.93-1.49%） 米国債利回り 2年債 3.581（+0.033） 10年債 4.129（+0.033） 30年債 4.73