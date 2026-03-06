NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5078.70（-56.00-1.09%） 金４月限は反落。時間外取引は、イラン戦争に対する懸念を受けて押し目を買われたが、安全資産としてドルが買われると、戻りを売られた。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、ドル高や米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げに慎重な見方を受けて売り優勢となった。 MINKABU PRESS