◇オープン戦DeNA9―7中日（2026年3月5日横浜）開幕ローテーション入りを狙うDeNA・藤浪が制球に苦しんだ。6回に登板し、2イニングを無安打ながら5四死球で1失点。「久しぶりに良くない感覚だった」と2球連続の暴投もあった。当初予定の3イニングを投げきれずに降板。相川監督は「ここまでいい投球が続いていたけど、今日に限っては投げても（今後に）つながらないかなという感じがしたので」と説明し、降板後には約40球