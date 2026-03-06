日本高野連は5日、インターネット上の誹謗（ひぼう）中傷対策の一環として、第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）中にX（旧ツイッター）とYahoo！ニュースのコメント欄をモニタリングすると発表した。誹謗中傷が確認された場合には削除要請や法的措置を検討する。また、出場32校の主将による「キャプテントーク」が大阪市で行われ「高校野球で身につけた心技体」をテーマに4人1組で討論。今秋ドラフト候補の山