打倒・阪神を掲げた。巨人の阿部監督が、大阪市内のホテルで関西の財界関係者らによる「第12回関西燦燦（さんさん）会総会」に山口寿一オーナーらとともに出席。昨季は3位で阪神にリーグ優勝を譲り、直接対決も8勝17敗と大きく負け越した。指揮官は「タイガースを倒さないと優勝はない。秋にいい報告ができるように」と2年ぶりのリーグ優勝奪還を見据えた。