ÀÄ»³¾¦»ö¤¬¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¥·¥ã¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ©¤±¤Ê¤¤¥·¥ã¥Ä¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³Á´Å¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¡ÖÆ©¤±¤Ê¤¤¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¡¢ËÉÆ©¤±»Ø¿ô93.0¤È¤¤¤¦¹â¤¤ËÉÆ©¤±À­Ç½¤È¼×Ç®¡¦·ÁÂÖ°ÂÄêÀ­¤ò¼Â¸½¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢Çä¾å¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤ÇÌó3ÇÜ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À­¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼