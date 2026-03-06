スポーツ振興支援と国民の体力づくりを考える異業種交流勉強会「第79回スポーツニッポンフォーラム」が5日、東京都千代田区のKKRホテル東京で開催され220人が参加した。「教えて！栗山さん〜ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を深掘りする〜」と題したトークセッションを実施。プロ野球日本ハムCBOで前日本代表監督の栗山英樹氏（64）、テレビ朝日の武内絵美アナウンサー（49）が登壇し、約1時間にわたり展望などを語