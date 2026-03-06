◇オープン戦DeNA9―7中日（2026年3月5日横浜）DeNA・相川監督が試合前に横浜市役所を表敬訪問し、山中竹春市長に監督就任のあいさつをした。山中市長は24年の日本一パレードを振り返り「30万人が集まった光景を見て、横浜市民ほど地元球団を愛している方はいないと思った。もう一度、相川監督の下で実施できるようお願いします」と訴えた。指揮官は「頑張ります！チームをまとめ上げて、優勝を必ず達成します」と約束