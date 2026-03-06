嵐の5年ぶりの新曲「Five」が、4日付の「オリコンデイリーランキング」のストリーミングとデジタルシングルの2部門で1位を獲得した。配信日の4日の再生数は320・9万回。配信初日の再生数では、21年に286・2万回を記録したBTS「Filmout」を上回りオリコン史上最高記録を更新した。同曲は13日から始まるラストツアーに向けて制作され、明るく前向きなメロディー。デビュー曲「A・RA・SHI」と同じ4分27秒で、リンクするような