米俳優ティモシー・シャラメ（30）が5日、都内で主演映画「マーティ・シュプリーム世界をつかめ」（13日公開）のジャパンプレミアに出席した。1950年代に活躍した実在の卓球選手マーティ・リーズマンの波乱の半生を描く物語で、第98回アカデミー賞では作品賞など9部門にノミネート。シャラメも主演男優賞候補に入っている。日本でも撮影を行っており、約1年ぶりの来日に「戻って来られて最高の気分。日本は世界一の食の街