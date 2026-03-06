◇オープン戦ロッテ1―0楽天（2026年3月5日静岡）ドラフト2位のルーキー左腕が開幕ローテーション入りに名乗りを上げた。ロッテ・毛利（明大）がオープン戦に初先発し、3回を1安打無失点で初白星。直球、カーブ、ツーシームの“三本の矢”を駆使し、助っ人3人をクリーンアップに並べた楽天打線を封じた。「どんどんゾーンで勝負していこうって（捕手の）松川と話して、それができたかなと思います」の言葉通り、ストライ