東西トレセンで新たに7人の調教師が厩舎を開業（4日付）した。祖父の俊三氏、父の満氏に続いて父子3代でトレーナーになった栗東の橋田宜長師（37）は早稲田大学卒の高学歴。「自分は本当に人に恵まれていると思います」と育った環境に感謝する。厩舎の初陣は土曜阪神12Rでミルトライディーンを送り出す。夢と希望を胸に大きな一歩を踏み出す。祖父の俊三氏、父の満氏と同じ調教師の道を歩み始めた橋田宜長師は「たくさんの方々