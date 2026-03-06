フジテレビにて、4月16日から新音楽番組『STAR』（毎週木曜 19時～20時 ※初回2時間スペシャル）が放送される。 ■あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が登場 フジテレビの看板番組である『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する『めざましテレビ』エンタメチームがタッグを組み、旬のアーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュー