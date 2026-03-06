■日ギア 1,649円(+300円、+22.2％) ストップ高 日本ギア工業 [東証Ｓ]がストップ高。岡野バルブ製造 [東証Ｓ]やＴＶＥ [東証Ｓ]もストップ高となった。4日の取引終了後、ロイター通信が「3月中旬の首脳会談に向け、日米両政府が関税合意に基づく対米投融資の『第2陣』案件の協議を急いでいる」と報道。そのなかで、原子炉の建設に日本企業が関与するプロジェクトを有力候補として調整していると伝えた。これま