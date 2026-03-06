■Ａｒｅｎｔ 4,455円(+190円、+4.5％) Ａｒｅｎｔ [東証Ｇ]が4日ぶり大幅反発。同社は建設業界向けを中心にデジタルトランスフォーメーション（DX）コンサルティング及びシステム受託開発を主力展開する。業績はトップラインの伸びが際立っており、高成長路線をまい進中。そうしたなか、光通信 [東証Ｐ]のグループ会社である光通信が4日付で提出した大量保有報告書によると、光通信と共同保有者に