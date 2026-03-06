落語芸術協会の真打ち昇進披露記者会見が5日、都内で行われ新真打ちの昔昔亭喜太郎（44）が亡き師匠への思いを語った。師匠の昔昔亭桃太郎さんは昨年12月に敗血症のため80歳で亡くなった。この日は桃太郎さんの総領弟子で兄弟子の昔々亭慎太郎（52）が同席した。師匠への思いを聞かれると、喜太郎は時折言葉に詰まった。「体調が良くないと聞いていて、みんなでお見舞いにいかないとと話していましたが、既に亡くなっていて