2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10時30分放送）は『10回切って倒れない木はない』に決定！初回放送は4月12日（日）。主演を務めるのは、本作が民放GP帯ドラマ初の単独主演となる志尊淳。大河ドラマ『青天を衝け』、NHK連続テレビ小説『らんまん』、映画『52ヘルツのクジラたち』など数々の話題作に出演、自然体かつ確かな演技力で幅広い役柄に挑み続けている実力派俳優。さらにNetflixシリーズ『幽☆遊☆白書