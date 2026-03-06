◇オープン戦DeNA9―7中日（2026年3月5日横浜）高卒2年目のDeNA・田内（たない）がまたも快打を放った。6回2死一、三塁で右中間に2点三塁打。これでオープン戦は4試合連続安打、9打数6安打と開幕1軍入りへ猛アピールを続ける。1月の自主トレで弟子入りした牧から右手の使い方をアドバイスされるなど「（1軍は）レベルが高い。いろいろ盗んでいます」と刺激を受ける日々だ。9回2死から二塁守備で失策し「油断した。結