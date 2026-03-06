2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10時30分放送）は『10回切って倒れない木はない』に決定！主演は、本作が民放GP帯ドラマ初の単独主演となる志尊淳。演じるのは、幼い頃に両親を亡くし、韓国有数の財閥の養子となった日本人青年のキム・ミンソク（青木照）。後継者と目され活躍していたが、養父の死後に失脚。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながら23年ぶりにやってきた日本で、医師・桃子と出会い