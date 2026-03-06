◇オープン戦西武4―3日本ハム（2026年3月5日エスコンF）昨季は故障による出遅れで4勝にとどまった24年新人王の西武・武内が本領を発揮した。最速151キロを計測した直球がさえ渡り3回1安打無失点、2奪三振に「開幕投手へのアピールになった」と自画自賛した。前日に同じく開幕投手候補の渡辺が3回無失点と好投したことも刺激になった。「皆さん調子が上がってきている。それに負けじという気持ちはある」。西口監督