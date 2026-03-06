阪神大学野球連盟に所属する追手門学院大（2部東リーグ）の新監督に、大産大（1部リーグ）の元監督・宮崎正志氏（66）が4月1日付で就任することが5日、分かった。21年以来の1部昇格へ向けて既に指導を開始。4月4日に開幕する春季リーグ戦は新体制で臨む。また、元プロ野球選手で現役時代は近鉄でプレーした加藤正樹監督（60）は退任する。昨秋は2部東リーグで3勝7敗に終わって4位。巻き返しを図る同大学は宮崎氏を新監督に招聘