XJAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が、29日に鈴鹿サーキット（三重県）で開催されるF1日本GP決勝で国歌を演奏する。ピアノとドラムで君が代を奏でる予定で「世界最高峰の舞台で、君が代を奏でられることは音楽家としてこの上ない名誉だと感じています」とコメント。24年10月に頸椎（けいつい）の手術を受けて以降、ドラムを披露するのは2回目。「再びこの地で皆さんに全力の音を届けられることが楽しみ」と話している。