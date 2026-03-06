巨人の中川が川崎市のジャイアンツ球場で1軍に合流した。キャンプは2軍で過ごし、3日に宮崎でWBCオーストラリア代表と対戦。チームは敗れたが自身は9回から登板した。この日の開幕戦で豪快なアーチを放ったバザナを投ゴロに打ち取るなど、3者凡退に抑えた。「どんどん振ってくるイメージ。守備もうまい選手がけっこういた。やはり国の代表」と印象を受けた。侍ジャパンは8日のオーストラリア戦にロッキーズ・菅野が先発見