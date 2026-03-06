◇オープン戦楽天0―1ロッテ（2026年3月5日静岡）開幕投手最有力の楽天・荘司は本調子ではなかったが、5回6安打1失点にまとめた。「何とか要所を締めて、最少失点で抑えられてよかった」とうなずいた。3回2死一、三塁では山口に初球のカットボールを中前にはじき返されて失点し「フワッと入ってしまった」と反省。4回2死一塁では、前田健から伝授されたツーシームで松川を三ゴロに仕留め「イメージ通りの打ち取り方