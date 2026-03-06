ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」のギター・若井滉斗（29）、女優の剛力彩芽（33）らが、2026年度のNHK語学番組にレギュラー出演する。5日に東京・渋谷の同局で開かれた取材会に出席。「ハングルッ！ナビ」に出演する若井は、韓国語学習歴約5年の中級者。「番組を通して、たくさんの方々にハングルの魅力を伝えていきたい。目標は一人で韓国に行くこと」と腕を鳴らした。剛力は「中国語！ナビ」に出演。