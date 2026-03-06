落語芸術協会が5日、都内で真打ち昇進披露記者会見を行った。真打ちに昇進するのは春風亭昇吾（42）、桂竹千代（38）、雷門音助改め三代目雷門五郎（38）、昔昔亭喜太郎（44）の4人。昇吾の師匠で同協会会長の春風亭昇太（66）は「バラエティーに富んだ4人。興行が楽しみ」と太鼓判を押した。昇吾は人呼んで「昇太一門の秘密兵器」。昨年は髄膜炎を患い、一時はICU（集中治療室）に入るなど、生死の境をさまよった。「1回死ん