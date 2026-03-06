巨人の石塚が初の伝統の一戦を心待ちにした。8日の阪神戦は花咲徳栄3年だった24年夏に出場して以来の甲子園開催で「凄く感動したのを覚えている」と回想。「応援が凄いイメージ。楽しみに遠征行ってきます」と胸を高鳴らせた。6日からのオープン戦敵地6試合に向けて調整した19歳は「そんなにチャンスが多くないのは分かっている」とアピールを誓った。