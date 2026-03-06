志尊淳：主演×企画：秋元康の日韓をまたいだ純愛ラブストーリードラマ『10回切って倒れない木はない』が、日本テレビにて4月12日より毎週日曜22時30分に放送されることが決定。同作で志尊は韓国有数の財閥の養子となった日本人青年を演じ、韓国語での演技に初挑戦する。【写真】スーツ姿がクールな志尊淳の全身カット主人公は、幼い頃に日本人の両親を失い、父の親友で韓国有数の財閥トップの養子となった青年キム・ミンソク