巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）が５日、高校３年間での経験を胸に、１年目から２軍で２ケタアーチの誓いを立てた。「まずは２軍の試合で出場機会をもらって、最終的には２ケタホームランを打ちたい」。キャンプでは高卒新人ながら、対外試合３戦にいずれも「４番・三塁」で先発出場。将来の主砲候補へ首脳陣の期待は高い。４日には母校・浦和学院の卒業式に出席。高校最後の夏は埼玉大会３回戦で敗退。甲子園へは