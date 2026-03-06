フジテレビが４月１６日から新音楽番組「ＳＴＡＲ」（木曜・午後７時、初回２時間スペシャル）が放送されることが６日、わかった。音楽番組がゴールデン帯に登場するのは約１０年ぶり。同局の看板番組である「ＦＮＳ歌謡祭」を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する「めざましテレビ」のエンタメチームがタッグを組み、旬のアーティストたちの最新パフォーマンスと、即時性のあるエンタメニュースを一挙に届ける。歌、ダ