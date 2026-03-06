侍ジャパンのドジャース・山本由伸投手（２７）が５日、６日の台湾戦先発へ向けて非公開で行われた全体練習に参加せず、独自調整を行った。開幕投手を託された日本のエース。帰国後は実戦登板なくマウンドに立つ。４日までにチーム初戦の登板を「すごく難しいところもある」とも漏らしていたが、「任せていただいたので、期待に応えられるようにしっかり仕事がしたい」との意気込みを、本番で体現する。井端監督も「彼本来の