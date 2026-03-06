東西トレセンで新たに7人の調教師が厩舎を開業（4日付）した。秋本大介師（44）は、青地にオレンジのラインが入った厩舎服を決めた理由が実にユニークだ。「青は（調教助手を務めた）菊川厩舎から受け継いだのと、生まれ育った湘南の海をイメージ。オレンジは…娘の推しがSnowManの向井康二なので、彼のメンバーカラーにしました！」と笑う。今後の抱負は「スタッフが楽しく働ける厩舎を目指したい。その方が結果もついてく