【競馬人生劇場・平松さとし】2日、都内のホテルで国枝栄調教師の引退記念パーティーが開かれた。馬主や調教師、騎手ら150人を超える関係者が集い、伯楽のハッピーリタイアメントを祝福した。金子真人オーナーの乾杯で幕を開け、武豊騎手らが祝辞を述べた。なかでもひときわ心に残ったのが、奥村武調教師のスピーチだった。こうした場では、主役そっちのけで自分の話に終始してしまう人も少なくない。しかし、この会の発起人の