皐月賞トライアル「第63回弥生賞ディープインパクト記念」に出走するライヒスアドラーの最終追いが5日、Wコースで行われた。オペラプラージュ（5歳3勝クラス）を半馬身追走。序盤から脚取りは軽快で、リズムも上々だった。直線は手綱を放てば突き抜けそうな手応えのまま駆け抜け、5F68秒3〜1F11秒7をマーク。余力十分に僚馬と併入した。感触を確かめた佐々木は「1週前にしっかりやった分、動きが良くなっていた」と好ジャッジ