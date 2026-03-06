ＷＢＣ日本代表のオリックス・宮城大弥投手の妹で俳優の宮城弥生が５日、６日に２０歳の誕生日を迎えることを受け、東京・目黒区の大圓寺で晴れ姿を披露した。日向菊があしらわれた、落ち着いた振り袖姿で「ブラウンはあまり人とかぶらないので選びました」と明かした。２０歳になって初のお酒は「ハブ酒か、オリオンビールが飲んでみたい」と楽しげに想像した。ＷＢＣで日本は６日に初戦を迎える。「（兄に）投げてほしい。