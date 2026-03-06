3年連続でドバイワールドC（28日、メイダン）挑戦を予定していたウィルソンテソーロ（牡7＝高木）は、緊迫する中東情勢を鑑みて遠征を取りやめ、かしわ記念（5月5日、船橋）に向かう。高木師は「さまざまな状況を考えて、オーナーサイドとも協議して決めた。行けなくて残念」と話した。また、アルクオーツスプリントに向け調整を続けていた昨年スプリンターズS覇者ウインカーネリアン（牡9＝鹿戸）も回避。高松宮記念（29日、