キャッチボールするWBC日本代表の山本由伸＝4日、東京ドームワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表は6日、東京ドームでの1次リーグC組のナイターで大会初戦となる台湾戦に臨む。エースの山本由伸（ドジャース）が先発する予定で、2大会連続4度目の優勝を目指してスタートを切る。1次リーグは5チームの総当たりで、上位2チームが準々決勝へ進む。日本は7日に韓国、8日にオーストラリア、10日にチェコと対戦。大谷