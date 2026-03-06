お笑いコンビ「モグライダー」がMCを務めるテレビ東京「月ともぐら」（深夜3・05）が3月いっぱいで終了となることを、5日深夜の放送で発表された。2023年1月5日深夜から始まった同番組。モテない芸人たちのためにモテのノウハウを伝授する「モテ男育成バラエティー」としたトーク番組。この日放送された冒頭、「番組から重大なお知らせが」として芝大輔が「『月ともぐら』残念ながら3月いっぱいで終了でございます」と、26日