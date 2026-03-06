かつて日本代表で共闘した田中マルクス闘莉王氏と稲本潤一氏が、ABEMAの『ABEMAスポーツタイム』に出演。ともに出場した2010年の南アフリカ・ワールドカップについて振り返った。稲本氏が「前評判は最悪で（笑）。負けまくってましたからね」と振り返り、「それを経て、チームとしてどうしていくか何度もミーティングをして。そのミーティングの中心はほぼ闘莉王でした」と告白。闘莉王氏は「大変でしたよ」と話しつつ、「個